Археологи Коми обнаружили стоянку древнего человека

Противопожарные траншеи едва не разрушили памятник археологии. Фото Надежды Волокитиной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 августа археологи России отметили свой профессиональный праздник. Яркие представители этой профессии Надежда и Александр Волокитины. Александр — сотрудник отдела археологии Института истории, языка и литературы Коми Научного центра УрО РАН. В этом году свой праздник геологи — дочь и отец, встретили в экспедиции. Об удивительных находках, которые им удалось обнаружить, они рассказали «Комсомолке».

Какие тайны хранит уголь

Стоянку древнего человека в Троицко-Печорском районе обнаружили случайно. Траншеи в лесу проложили в 2013 году после сильных лесных пожаров. Тогда и обнаружили первые находки. А пару лет назад траншею обновили, и большую часть памятника вынесло на поверхность. Оказалось, что под противопожарной траншеей залегает культурный слой.

— Эта стоянка найдена в бору неподалеку от посёлка Мылва. Слой земли сильно осыпался и мог уничтожь остатки стойбища, памятник находился под угрозой исчезновения. Нам пришлось буквально спасать от уничтожения найденные артефакты, — рассказала научный сотрудник отдела археологии Института истории, языка и литературы КНЦ УрО РАН Надежда Волокитина.

Противопожарные траншеи едва не разрушили памятник археологии. Фото Надежды Волокитиной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте стоянки учёные обнаружили уголь. Был проведён радиоуглеродный анализ, благодаря которому удалось установить, что люди в этом месте были почти восьми тысяч лет назад. Это эпоха мезолита.

В среднекаменном веке происходили глобальные климатические изменения. Вымирали большинство животных палеолита, и человеку приходилось менять свой образ жизни, орудия труда и хозяйственную деятельность. Резкая смена климата, потепление позволяло людям идти на север.

Кремневый нож

Археологи вели раскопки на участке площадью в 50 квадратных метров. Здесь они обнаружили более 300 находок. Это кости разных животных, предметы быта, остатки очага.

— Мы определили множество мелких фрагментов костей. Они принадлежат лосю и вполне вероятно северному оленю или бобру. Грызунов племена времен мезолита часто использовали в пищу, если не могли добыть других более крупных животных, — отметила Надежда Волокитина.

Что интересно, среди находок совсем не было рыбьих костей. Это говорит о том, что группа древних людей занималась только охотой. А вот к традиционному для той поры методу добычи пропитания, как рыболовство, не прибегало.

— Ещё один момент: все найденные на стоянке орудия труда — это ножи, скребки, были сильно сточены. Это говорит о том, что люди несли эти кремневые предметы с собой издалека. Но материала, чтобы сделать новые орудия повседневного обихода, у них не было, — полагает геолог.

Археологический пирог

Но на этом открытия геологов Волокитиных не закончились. 11 августа они отправились в Ижемский район. Здесь возле посёлка Том в нескольких местах также расположены стоянки древних людей.

— Сейчас мы имеем дело с многослойным археологическим памятником: первый слой относится к раннему железному веку. Второй слой — к эпохе неолита. Третий и четвёртый слоя к эпохе мезолита, — пояснил руководитель раскопок, ведущий научный сотрудник отдела археологии Института истории, языка и литературы КНЦ УрО РАН Александр Волокитин.

Раскрыть секрет археологического пирога удалось после того, как учёные подняли два метра глины. Сейчас учёные только начинают знакомиться в артефактами этой стоянки. Экспедиция продлится до 1 сентября. Надеемся, что с собой геологи привезут новые удивительные находки.

Был случай

Геологи и археологи Коми радуют жителей Коми своими открытиями. К примеру, дождливое лето 2019 года было богато на археологические находки. В Ижемском районе в окрестностях деревни Ласта на боровой террасе обнаружили большой археологический микрорайон. Он включал в себя 14 древних поселений и стоянок, датирующихся в широком временном диапазоне от эпохи камня до раннего средневековья. Часть из них удалось изучить. Так, во время раскопок были найдены фрагменты керамики раннего железного века. Это позволило предполагать наличие разновременных культурно-хронологических комплексов на стоянке.

Останки пармастеги обнаружил в 2019 году Павел Безносов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А в 2020 году находка ученого Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН вошла в пятёрку крупных палеонтологических открытий, сделанных в 2019 году. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал «National Geographic Россия». Открытие тетрапода пармастеги, сделанное Павлом Безносовым с коллегами идет в рейтинге третьим. Остатки пармастеги были обнаружены в известняках сосногорской свиты, сформировавшихся в условиях обширной мелководной тропической лагуны и ныне обнажающихся по берегам реки Ижмы в окрестностях Ухты.

Сочетание высоко расположенных на черепе крупных глазниц с низко сидящими ноздрями предполагает, что пармастега, древнейшее из четвероногих животных, дышала, подобно рыбам, но высматривала, чем поживиться у береговой кромки.

Это интересно!

Артефакты залегают неглубоко: в десяти сантиметрах от современной поверхности. Сохраниться в таких почвах могут только камень и кости.

Факт

Внешний вид находок позволяет сделать предварительные вывод: около 10 тысяч лет назад племена, проживающие в междуречье Волги и Оки, начали путешествие на север, — к верховьям Печоры.

Кто был до нас?

Археологи предполагают, что в послеледниковую эпоху — 10-16 тысяч лет назад — практически вся территория республики была заселена древними племенами.

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