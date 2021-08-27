Пенсионеры Коми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей уже в начале сентября

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам Фото: Архив "КП"

Пенсионеры Коми, получающие выплаты на карточку, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей до 8 сентября. Об этом сообщили в федеральном Минтруде. Уточняется, что таких пенсионеров по всей стране 30,7 млн человек.

Те же, кто получает пенсию на руки, могут рассчитывать на получение выплаты уже на следующей неделе, с 3 сентября, «вместе с соответствующей пенсией», уточнил глава ведомства Антон Котяков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить единоразово денежное пособие всем пенсионерам: работающим, неработающим, тем, кто получает пенсию по потере кормильца, и гражданам с инвалидностью, а также пенсионерам-военным.На данный цели из федерального бюджета выделят около 500 млрд рублей.