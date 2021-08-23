В Коми юго-западный ветер принесет ливни и град

Фото: Марина Лобанцева.

Лето в Коми продолжает радовать тёплыми погожими деньками. Но, как обычно бывает в августе, уже с дождями, ливнями и грозами. Что ждёт сегодня, 23 августа, жителей республики, рассказали специалисты Коми республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Республике Коми синоптики прогнозируют переменную облачность, а также кратковременные дожди, местами ливень, гроза, град.

- Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южной четверти, днём с переходом на юго-западный и западный 7-12 м/с, местами - шквалистое усиление до 17-22 м/с, - говорится в сообщении республиканского ЦГСМ.

Температура +16...+21, местами до +10, днем на западе +17...+22, на востоке +23...+28°С.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, во 2-й половине дня небольшой дождь. Южный ветер пройдет ночью, днем западный 7-12 м/с, ночью при грозе порывами 15-17 м/с. Температура ночью +16...+18, днем +20...+22°С.

Температура воды в Вычегде у Сыктывкара: +21.2°C.

Напомним, что в Сыктывкаре официально закрыли купальный сезон. Плавать нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжный сезон в Сыктывкаре завершен

Указ подписала мэр города