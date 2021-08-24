В Коми от коронавируса в июне умерло 64 пациента

Стало известно, сколько жизней забрал COVID-19 в июне 2021 года Фото: архив "КП"

В Коми за минувший месяц было зарегистрировано 64 смерти от коронавируса. Об этом сообщает Комистат, опубликовавший исследование о показателях смертности.

Согласно данным, в 56 случаях основной причиной смерти стал именно COVID-19, в остальных же случаях вирус стал лишь сопутствующим заболеванием.

В одном случае COVID-19 не указан как основная причина смерти больного, однако вирус осложнил сопутствующее заболевание и усугубил состояние пациента вплоть до летального исхода.

В семи же случаях коронавирус не являлся причиной смерти и не оказал существенного влияния, говорят аналитики.

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