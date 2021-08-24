Мисс Сыктывкар о секретах закулисья первого конкурса красоты в Коми

Автограф у Татьяны попросили всего раз на гастролях Театра мод в Ухте. Первую красавицу признал солдат, который попросил расписаться на военном билете. Фото: из архива героя публикации

Сентябрь 1988-го. По всему СССР гремят нетленные «Белые розы» в исполнении Юры Шатунова. Под звуки хита 17-летняя первокурсница экономфака СГУ Таня Игнатова (в девичестве) спешит грызть грант науки. И всего через три месяца скромную отличницу признают самой красивой девушкой Сыктывкара. Как победа в конкурсе красоты изменила жизнь провинциалки, Татьяна Колмакова рассказала «Комсомолке» спустя 33 года.

По линии ВЛКСМ

Она не даёт интервью, у неё не просят автографы. Карьере модели она предпочла семью и материнство. Но всё же иногда Татьяна открывает старый альбом и перелистывает чёрно-белые фотографии: на них яркая зеленоглазая брюнетка смеётся, глядя в объектив фотоаппарата.

— Я никогда не считала себя красавицей. Родители — оба инженеры, воспитывали в строгости. Девочек в советское время учили, что главное — это человеческие качества, на внешности не зацикливались, — рассказывает наша героиня.

Конукурс проводили по линии ВЛКСМ. Фото: Из личного архива героя публикации

Как-то раз однокурсницы подсунули Татьяне газету, где было опубликовано объявление о кастинге участниц для конкурса красоты. Студентка решила попробовать. На отборочном этапе девушка показала умение держаться на сцене (на тот момент Татьяна работала манекенщицей в Театре мод при Доме быта), продемонстрировала танец. Членам жюри — конкурс организовал фонд молодёжной инициативы при столичном горкоме ВЛКСМ, понравилась стройная брюнетка. Так, Татьяна сначала прошла в отборочный тур, а затем и финал первого конкурса красоты Коми АССР «Сыктывкарская красавица».

Выручила «тушь-плевалка»

На подготовку к финалу у девушек было три месяца. Несколько раз в неделю они приходили в музтеатр, где по 2-3 часа репетировали номера. Финалистки, а среди них была спортсменка, исполнительница бальных танцев, швеи и студентка, предстояло продемонстрировать своё умение в танце, конкурсе талантов и т.п. В эти же дни Татьяна пережила финансовый шок.

— Организаторы конкурса к проведению мероприятия подошли очень серьёзно. Каждой девушке выделили по 300 рублей, чтобы мы смогли сшить наряды, купить обувь. Когда я принесла домой гигантскую сумму, то родители не могли поверить. В то время они зарабатывали по 120 рублей! — говорит Татьяна.

Сценические образы провинциалка собирала по частям. Какие-то наряды сшила в ателье, некоторые взяла на прокат. А вот с обувью и купальником было сложнее.

Жюри оценивало конкурсанток по многим критериям. Фото: Из личного архива героя публикации

— Во времена дефицита и постоянных очередей добыть туфли своего размера — неслыханная удача. У меня таких не было. На сцену я вышла в туфлях-лодочках на два размера больше: в носок натолкала ваты и пошла в дефиле. Закрытый чёрный купальник попросила у подружки, — вспоминает советскую бытность сыктывкарка.

Косметика для красавиц оказалась и вовсе не по карману.

— В то время моя стипендия была 40 рублей. Польская помада у фарцовщика стоила 15 рублей. Тушь в брасматике я позволить себе не могла. Поэтому на конкурс накрасилась твёрдой тушью «Ленинградская», которую тогда называли «плевалкой», — поделилась секретами макияжа Татьяна.

Часы меняла на махер

Итак, 5 декабря 1988 года в музтеатре был аншлаг. При полном зале состоялся финал первого конкурса красоты в Коми АССР «Сыктывкарская красавица». Все конкурсантки прекрасно двигались и представляли себя. Однако первое место члены жюри присудили Татьяне Игнатовой. Она же получила приз за артистичность.

Достать купальник или косметику в конце 80-ых было непросто. Фото: Из личного архива героя публикации

Королеву красоты наградили шикарными подарками: студентке преподнесли набор финской косметики для волос и поездку в Югославию. Отправиться в социалистическую республику Татьяна смогла лишь в октябре 1989 года.

— С собой мне разрешили взять не больше 50 долларов. На эти деньги я могла купить одну коробку конфет. Старшие товарищи подсказали, что югославы любят нашу икру и водку, ценят утюги и золото. Я смогла продать золотые часики на браслете, а на полученные деньги купила

шесть мотков махера. Из этих ниток связала себе шикарной свитер, который носила очень долго, — вспоминает собеседница.

Татьяна Игнатова имела все шансы представлять Сыктывкар на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». Однако мама сыктывкарки не пустила девушку в столицу. В итоге победительницей всесоюзного конкурса стала Маша Калинина.

Подиуму Татьяна предпочла любимое дело. Уже 20 лет она занимается разведением собак. Фото: Из личного архива героя публикации

Сейчас Татьяна замужем, у неё взрослые дочь и сын. Она домохозяйка, фотограф и заводчик по породам собак, владелец питомника «ТАЮР». Никакого отношения к индустрии красоты женщина не имеет.

— Жалею ли я о том, что не поехала тогда в Москву? Нет. Я до сих пор люблю тишину и одиночество. Более 20 лет я занимаюсь любимым делом — развожу собак. Сейчас обучаюсь на эксперта-кинолога, — резюмировала Татьяна.

В СССР были моднее

А вы знаете, что в 70-ых годах в Сыктывкаре в Доме быта существовал подиум, где проходили показы модной одежды. Там находилось ателье, а модели демонстрировали его продукцию. Ещё один подиум находился в здании нынешнего отдела полиции по адресу Первомайская 21. На первом этаже располагался демонстрационный зал, а на верхних — ателье. Показы нижнего белья проходили на фабрике «Комсомолка».

Сегодня в столице Коми нет ни одного подиума, показы одежды — это редкость. Получается, что советском Сыктывкаре модная индустрия развивалась на порядок быстрее, чем сейчас.

Конкурс красоты проходил при полном зале в Музтеатре. Фото: Из личного архива героя публикации

Просто космос!

Один из костюмов Татьяны Игнатовой был поистине неземным. Костюм сшили из тонкого дермантина (искусственная кожа) серебристого цвета. Юбка-карандаш, блуза с воланом на груди, а также высокие перчатки в сеточку смотрелись на конкурсантке волшебно! Образ инопланетянки члены жюри выделили особенно.

От первого лица

«Окно в мир моды для меня открыл журнал «Бурда». Впервые с ним я познакомилась ещё в школе, и тогда это был жуткий дефицит! Нас спасал одноклассник: его мама по большому блату получала этот журнал по подписке и после прочтения разрешала сыну унести его в школу. Из журнала мы узнали о маленьком чёрном платье. Было и интересно — «Бурду» мы засматривали до дыр, и обидно. Ведь у нас в стране не было такой одежды».

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