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Политика24 августа 2021 16:17

Мисс Сыктывкар о секретах закулисья первого конкурса красоты в Коми

Спустя 33 года Татьяна Колмакова рассказала, почему не поехала в Москву состязаться с Машей Калининой
Анастасия ПОЗДЕЕВААнастасия ПОЗДЕЕВА
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Автограф у Татьяны попросили всего раз на гастролях Театра мод в Ухте. Первую красавицу признал солдат, который попросил расписаться на военном билете.

Автограф у Татьяны попросили всего раз на гастролях Театра мод в Ухте. Первую красавицу признал солдат, который попросил расписаться на военном билете.

Фото: из архива героя публикации

Сентябрь 1988-го. По всему СССР гремят нетленные «Белые розы» в исполнении Юры Шатунова. Под звуки хита 17-летняя первокурсница экономфака СГУ Таня Игнатова (в девичестве) спешит грызть грант науки. И всего через три месяца скромную отличницу признают самой красивой девушкой Сыктывкара. Как победа в конкурсе красоты изменила жизнь провинциалки, Татьяна Колмакова рассказала «Комсомолке» спустя 33 года.

По линии ВЛКСМ

Она не даёт интервью, у неё не просят автографы. Карьере модели она предпочла семью и материнство. Но всё же иногда Татьяна открывает старый альбом и перелистывает чёрно-белые фотографии: на них яркая зеленоглазая брюнетка смеётся, глядя в объектив фотоаппарата.

— Я никогда не считала себя красавицей. Родители — оба инженеры, воспитывали в строгости. Девочек в советское время учили, что главное — это человеческие качества, на внешности не зацикливались, — рассказывает наша героиня.

Конукурс проводили по линии ВЛКСМ.

Конукурс проводили по линии ВЛКСМ.

Фото: Из личного архива героя публикации

Как-то раз однокурсницы подсунули Татьяне газету, где было опубликовано объявление о кастинге участниц для конкурса красоты. Студентка решила попробовать. На отборочном этапе девушка показала умение держаться на сцене (на тот момент Татьяна работала манекенщицей в Театре мод при Доме быта), продемонстрировала танец. Членам жюри — конкурс организовал фонд молодёжной инициативы при столичном горкоме ВЛКСМ, понравилась стройная брюнетка. Так, Татьяна сначала прошла в отборочный тур, а затем и финал первого конкурса красоты Коми АССР «Сыктывкарская красавица».

Выручила «тушь-плевалка»

На подготовку к финалу у девушек было три месяца. Несколько раз в неделю они приходили в музтеатр, где по 2-3 часа репетировали номера. Финалистки, а среди них была спортсменка, исполнительница бальных танцев, швеи и студентка, предстояло продемонстрировать своё умение в танце, конкурсе талантов и т.п. В эти же дни Татьяна пережила финансовый шок.

— Организаторы конкурса к проведению мероприятия подошли очень серьёзно. Каждой девушке выделили по 300 рублей, чтобы мы смогли сшить наряды, купить обувь. Когда я принесла домой гигантскую сумму, то родители не могли поверить. В то время они зарабатывали по 120 рублей! — говорит Татьяна.

Сценические образы провинциалка собирала по частям. Какие-то наряды сшила в ателье, некоторые взяла на прокат. А вот с обувью и купальником было сложнее.

Жюри оценивало конкурсанток по многим критериям.

Жюри оценивало конкурсанток по многим критериям.

Фото: Из личного архива героя публикации

— Во времена дефицита и постоянных очередей добыть туфли своего размера — неслыханная удача. У меня таких не было. На сцену я вышла в туфлях-лодочках на два размера больше: в носок натолкала ваты и пошла в дефиле. Закрытый чёрный купальник попросила у подружки, — вспоминает советскую бытность сыктывкарка.

Косметика для красавиц оказалась и вовсе не по карману.

— В то время моя стипендия была 40 рублей. Польская помада у фарцовщика стоила 15 рублей. Тушь в брасматике я позволить себе не могла. Поэтому на конкурс накрасилась твёрдой тушью «Ленинградская», которую тогда называли «плевалкой», — поделилась секретами макияжа Татьяна.

Часы меняла на махер

Итак, 5 декабря 1988 года в музтеатре был аншлаг. При полном зале состоялся финал первого конкурса красоты в Коми АССР «Сыктывкарская красавица». Все конкурсантки прекрасно двигались и представляли себя. Однако первое место члены жюри присудили Татьяне Игнатовой. Она же получила приз за артистичность.

Достать купальник или косметику в конце 80-ых было непросто.

Достать купальник или косметику в конце 80-ых было непросто.

Фото: Из личного архива героя публикации

Королеву красоты наградили шикарными подарками: студентке преподнесли набор финской косметики для волос и поездку в Югославию. Отправиться в социалистическую республику Татьяна смогла лишь в октябре 1989 года.

— С собой мне разрешили взять не больше 50 долларов. На эти деньги я могла купить одну коробку конфет. Старшие товарищи подсказали, что югославы любят нашу икру и водку, ценят утюги и золото. Я смогла продать золотые часики на браслете, а на полученные деньги купила

шесть мотков махера. Из этих ниток связала себе шикарной свитер, который носила очень долго, — вспоминает собеседница.

Татьяна Игнатова имела все шансы представлять Сыктывкар на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». Однако мама сыктывкарки не пустила девушку в столицу. В итоге победительницей всесоюзного конкурса стала Маша Калинина.

Подиуму Татьяна предпочла любимое дело. Уже 20 лет она занимается разведением собак.

Подиуму Татьяна предпочла любимое дело. Уже 20 лет она занимается разведением собак.

Фото: Из личного архива героя публикации

Сейчас Татьяна замужем, у неё взрослые дочь и сын. Она домохозяйка, фотограф и заводчик по породам собак, владелец питомника «ТАЮР». Никакого отношения к индустрии красоты женщина не имеет.

— Жалею ли я о том, что не поехала тогда в Москву? Нет. Я до сих пор люблю тишину и одиночество. Более 20 лет я занимаюсь любимым делом — развожу собак. Сейчас обучаюсь на эксперта-кинолога, — резюмировала Татьяна.

В СССР были моднее

А вы знаете, что в 70-ых годах в Сыктывкаре в Доме быта существовал подиум, где проходили показы модной одежды. Там находилось ателье, а модели демонстрировали его продукцию. Ещё один подиум находился в здании нынешнего отдела полиции по адресу Первомайская 21. На первом этаже располагался демонстрационный зал, а на верхних — ателье. Показы нижнего белья проходили на фабрике «Комсомолка».

Сегодня в столице Коми нет ни одного подиума, показы одежды — это редкость. Получается, что советском Сыктывкаре модная индустрия развивалась на порядок быстрее, чем сейчас.

Конкурс красоты проходил при полном зале в Музтеатре.

Конкурс красоты проходил при полном зале в Музтеатре.

Фото: Из личного архива героя публикации

Просто космос!

Один из костюмов Татьяны Игнатовой был поистине неземным. Костюм сшили из тонкого дермантина (искусственная кожа) серебристого цвета. Юбка-карандаш, блуза с воланом на груди, а также высокие перчатки в сеточку смотрелись на конкурсантке волшебно! Образ инопланетянки члены жюри выделили особенно.

От первого лица

«Окно в мир моды для меня открыл журнал «Бурда». Впервые с ним я познакомилась ещё в школе, и тогда это был жуткий дефицит! Нас спасал одноклассник: его мама по большому блату получала этот журнал по подписке и после прочтения разрешала сыну унести его в школу. Из журнала мы узнали о маленьком чёрном платье. Было и интересно — «Бурду» мы засматривали до дыр, и обидно. Ведь у нас в стране не было такой одежды».

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