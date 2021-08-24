В Коми представили вязаный коврик-гигант диаметром больше шести метров

Ковёр-самолёт — не иначе! Весит чудо-половик 20 килограммов. Фото Центра коми культуры Корткеросского района. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Настоящий марафон по вязанию организовали в Корткеросе за месяц до 100-летия республики. И всё для того, чтобы побить мировой рекорд и создать самый огромный половик на планете. На минувших выходных «половой гигант» (ласковое шутливое прозвище арт-объекта с лёгкой руки «Комсомолки» прижилось в народе) представили на суд публики.

Вязальный флешмоб

Мы уже писали, что корткеросский Центр коми культуры замахнулся на мировой рекорд. Мастерица из Аджерома Светлана Турова предложила связать к юбилею Коми круглый половик — символ деревенской избы: «Такие коврики по сей день есть в каждом сельском доме. Когда гость входит в коми керку (дом по-коми), то первое куда ступает его нога — половичок».

Для создания коврика заказали 20 килограммов пряжи. Работа, которая не останавливалась даже в выходные, закипела.

— К нам приходили по одиночке и парами, приезжали женсоветы из разных сёл района и даже жители Сыктывкара, — рассказала директор центра Галина Шишкина. Создание коврика превратилось в своеобразный нон-стоп флешмоб: на протяжении месяца мастерицы передавали черёд всё новым участникам. К созданию коврика в прямом смысле слова приложили руку свыше 100 человек!

Память на века

Успеют ли мастерицы связать громадный коврик? Изделие должно было превышать пять метров в диаметре! Интрига сохранялась до самого последнего момента. Даже в день презентации представители центра хранили молчание.

21 августа в Корткерос съехались десятки людей со всего района и столицы Коми. Выступления творческих коллективов чередовались с рассказами о том, как создавался уникальный арт-объект. Наконец селяне, облачённые в национальные костюмы, вынесли чудо-половик на оценку публике. Оценить масштаб вязаного изделия было непросто. Однако панорамная съёмка с высоты птичьего полёта позволила насладиться всей красотой и масштабом грандиозного половика (vk.com/kzvizit)! Вокруг него водили хороводы, им любовались, с ним фотографировались, изделие вытряхивали и пускали волнами.

Половик создавали ровно месяц. Фото Центра коми культуры Корткеросского района. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Шесть метров 12 сантиметров! — данные о размерах половика были переданы в международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Эта компания предоставит корткеросцам сертификат российского и международного образца о том, что наш половик — самый большой в мире. Светлана Турова вышила для гигантского половика ещё и табличку.

— В самом центре половика теперь красуется надпись: «Подарок к 100-летию Республики Коми от 100 мастеров Корткеросского района». Это память на века, — раскрыла секрет Галина Шишкина. Сейчас мегаполовик хранится в Центре коми культуры. Все желающие могут приехать сюда и лицезреть невероятное творение коми рукодельниц.

Моль подавится

Некоторые интернет-пользователи переживают, что жизнь коврика может быть недолгой. Ведь он связан из шерсти, а этот материал — весьма аппетитное лакомство для моли. Сотрудники Центра уверяют, коврику не угрожает стать едой. Нитки, которые использовались для вязания, содержат в составе искусственные волокна. Поэтому навряд ли будут привлекательны для моли. Кроме того, половик собираются обработать химическим составом, запах которого неприятен для насекомых.

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