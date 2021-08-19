В «Черноморской зорьке» в Анапе после потопа отменили пятую смену для детей из Коми

Фото: Невские новости.

В лагере «Черноморская зорька» будет проведена дезинфекция всех помещений после случившегося там потопа. Об этом сообщает региональный минобраз.

Потоп в Анапе

Напомним, пару-тройку дней назад в Анапе разбушевалась стихия и город затопило водой. Под ударом непогоды оказались детские лагеря, в которых отдыхают дети из Коми. В частности, пострадал детский лагерь «Черноморская зорька», где подтопило территорию между двумя корпусами. Здесь на отдыхе находилось 433 ребёнка из республики.

Позже отдыхающие массово начали жаловаться на то, что в лагере нет света и достаточного количества питьевой воды, а работа столовой шла с сильными перебоями. По словам родителей детей, им казалось, что их бросили на произвол судьбы.

В Сети также стали появляться видео с потопом. На кадрах видно, как в воде плавают экскременты, змеи и ежи.

Ещё позднее из лагеря эвакуировали 10 человек: 6 детей-инвалидов и 4 сопровождающих их взрослых. Отдыхающие были направлены в Крым в город Саки, где сейчас находятся в республиканском санатории «Северное сияние». По словам местного врача-терапевта Владимира Браунера, все прибывшие чувствуют себя хорошо и находятся в удовлетворительном состоянии.

Дети в порядке

По информации министерства образования Коми, следующая, пятая смена, была запланирована на период с 22 августа по 11 сентября 2021 года. Но из-за сложившейся ситуации, а также решением Роспотребнадзора был оперативно проработан вопрос перевода детей в другой лагерь.

- Основной базой отдыха детей пятой смены станет детский оздоровительный лагерь «Энергетик», который находится в курортном поселке Сукко, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас, как уверяют власти, вода ушла с большей части территории лагеря, однако места затопления еще остаются. При этом спальные корпуса, здание столовой и клуба не пострадали. В корпусах есть электричество, горячая вода. Обеспечение детей горячим питанием не прекращалось.

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