«На руках бы носили»: дети-инвалиды из Коми, спасенные от потопа в Анапе, нашли пристанище в Крыму

Дети Коми и их родители получают всё необходимое. Фото: Северное сияние.

Из подтопленной Анапы вывезли 10 человек из Коми: шесть детей с инвалидностью и их мам. Все они получали лечение в санатории «Черноморская зорька», где на днях произошел потоп. Отдыхающие были эвакуированы в Крым в город Саки, где сейчас находятся в лагере «Северное сияние».

По словам местного врача-терапевта Владимира Браунера, все прибывшие чувствуют себя хорошо и находятся в удовлетворительном состоянии.

Самый лучший врач-терапевт Владимир Александрович Браунер. Фото: Северное сияние.

- Все в хорошем настроении и здоровье. Назначили им процедуры. Всех осмотрели и всем назначили лечение. Они по срокам на неделю у нас, поэтому только физиотерапия и ингаляции, без грязей. Тяжелых детей колясочников нет. Да если бы были, то справились бы, сами на руках бы носили, - сказал медик.

Ранее стало известно, что ситуация в лагере в Анапе стабилизировалась: вода осталась лишь у двух жилых корпусов. Как рассказали в республиканском минобразовании, эвакуация других детей не потребовалась.

Добавим, что родители детей активно делились видео и историями с места событий. Они сообщали, что в лагере перестала работать пожарная сигнализация, отключилось электричество, а питьевой воды катастрофически не хватало. К тому же, из-за потопа территория лагеря превратилась в болото, в котором плавали мертвые ежи и змеи, а также фекалии.

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