«Нас все бросили»: жительница Сыктывкара рассказала об условиях в затопленном лагере в Анапе

Фото: Невские Новости

В Анапе затопило детский лагерь «Черноморская зорька». Сейчас на базе санатория отдыхают более 400 детей из Коми. По словам жительницы Сыктывкара Светланы Крыловой, чья подруга с ребенком-инвалидом получает на данный момент там лечение, рассказала о том, что пришлось пережить отдыхающим в последние два дня.

По ее словам, родители с детьми оказались в водной ловушке без света и достаточного количества воды. Связаться с внешним миром было затруднительно из-за разряженных телефонов.

- Администрация недоступна, не доплыть. Телефоны не берут. Я пробовала на горячую линию в Сыктывкар позвонить, никто трубку не берет. Интернет пропадает все время. Света нет. Горячей воды нет. Последние проценты заряда на телефоне. Нас все бросили, - цитирует слова женщины издание «Невские Новости».

По словам женщины, отчеты властей о том, что эвакуация не требовалась в эти дни, не соответствует действительности, так как уровень воды был высокий. К тому же, в лагере в эти дни не работала пожарная сигнализация, вышли из строя камеры наблюдения, а купить чистую воду не представлялось возможным, говорит жительница столицы.

- Питьевая вода на вес золота, поступает небольшими партиями из кулера через фильтры. Но пить ее боязно из-за недавней вспышки кишечной инфекции в лагере. Купить бутилированную невозможно, так как не дойдем до магазина, - поделилась она своими наблюдениями.

Женщина надеется, что в ближайшее время Минобразования Коми решит их проблему. По ее словам, в ведомстве уже сообщили о подготовке «некого» плана.

- Оказывается, в Минобразования уже готовят какое-то решение. Надеюсь, оно облегчит нашу жизнь, а не усложнит, - заключила она..

Добавим, что сейчас в лагере ситуация стабилизировалась. Об этом рассказали в региональном Минобразования. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится лично на контроле у главы республики Владимира Уйбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми держат на контроле ситуацию с затопленным лагерем в Анапе

На данный момент, эвакуация детей не требуется (подробности)