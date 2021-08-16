Из затопленного лагеря в Анапе эвакуировали детей-инвалидов из Коми

Четыре семьи — шестеро детей с инвалидностью и их мамы были перевезены из Кубани в крымский санаторий «Северное сияние» Фото: Архив "КП"

Из республиканского лагеря в Анапе «Черноморская зорька» эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в региональном Минобразования. Детей с инвалидностью и их мам перевезли в республиканский санаторий «Северное сияние» в Саки.

В ведомстве уточнили, что на данный момент эвакуация остальных детей не требуется, так как вода отступила, а основные коммуникации налажены. Детей перевозят в клуб и столовую на автобусах, каждый день кормят по меню, которое публикуется в официальной группе в соцсетях, а также налажена поставка воды. Сейчас основное скопление талой воды сосредоточено между двумя корпусами.

Однако несколькими днями ранее ситуация была совершенно иной. Отдыхающие жаловались на то, что в лагере нет света и достаточного количества питьевой воды, а работа столовой шла с сильными перебоями. По словам родителей детей, им казалось, что их бросили на произвол судьбы.

В Сети также стали появляться видео с потопом. На кадрах видно, как в воде плавают экскременты, змеи и ежи.

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