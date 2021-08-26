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Экономика26 августа 2021 10:32

Стоимость школьного набора в Коми превысила 20 тысяч рублей

Собрать девочку в школу стоит на 5,5 тысяч рублей дороже, чем мальчика
Источник:kp.ru
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Комистат подсчитал стоимость школьных наборов для мальчиков и девочек

Комистат подсчитал стоимость школьных наборов для мальчиков и девочек

Фото: Архив "КП"

В Коми названа стоимость школьного набора. По сообщению Комистата, в 2021 году за школьные предметы, обувь и одежду мальчика придется отдать 21,6 тысяч рублей. А вот родителям девочки набор обойдет куда дороже: его стоимость оценена в 27,2 тысячи рублей.

Самый дорогой пункт в списке покупок - это, конечно же, одежда. Так, за спортивную и школьную форму продавцы попросят 16,4 тысячи рублей, если вы готовите к школе мальчика, а для девочки - 21,9 тысячи рублей. Ранец с канцтоварами обойдется в 5,2 тысячи рублей.

Собрать все необходимое мальчику на 5,5 тысячи рублей дешевле, чем девочке

Собрать все необходимое мальчику на 5,5 тысячи рублей дешевле, чем девочке

По дороговизне школьного набора Коми располагается на 13 месте по России.

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