Стоимость школьного набора в Коми превысила 20 тысяч рублей

Комистат подсчитал стоимость школьных наборов для мальчиков и девочек Фото: Архив "КП"

В Коми названа стоимость школьного набора. По сообщению Комистата, в 2021 году за школьные предметы, обувь и одежду мальчика придется отдать 21,6 тысяч рублей. А вот родителям девочки набор обойдет куда дороже: его стоимость оценена в 27,2 тысячи рублей.

Самый дорогой пункт в списке покупок - это, конечно же, одежда. Так, за спортивную и школьную форму продавцы попросят 16,4 тысячи рублей, если вы готовите к школе мальчика, а для девочки - 21,9 тысячи рублей. Ранец с канцтоварами обойдется в 5,2 тысячи рублей.

Собрать все необходимое мальчику на 5,5 тысячи рублей дешевле, чем девочке

По дороговизне школьного набора Коми располагается на 13 месте по России.

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