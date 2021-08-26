В Коми за сутки выздоровело от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело

Федеральный оперативный штаб озвучил новые данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти число зараженных коронавирусом, однако темпы распространения инфекции снизились. Так, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 253 жителям республики. За все время этот показатель достиг отметки 62 147.

Увеличивается с каждым днем и число выздоровевших пациентов. Так, в медицинской помощи больше не нуждаются 623 человека. Именно столько было выписано за сутки в регионе. Общее количество выздоровевших, по состоянию на 26 августа, составляет 52 136 человек.

Показатель смертности также изменился за сутки. На больничных койках скончались 1 433 человека. Это на семь больше, чем было днем ранее.

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