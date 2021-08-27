В Коми начали сокращать число ковид-коек для пациентов с коронавирусом

За сутки число коек сокращено на 200 единиц Фото: Архив "КП"

В Коми принято решение о сокращении числа ковид-коек для пациентов с коронавирусом. Такое заявление сделал глава республики Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении. По его словам, количество коек за сутки будет сокращено на 200 единиц.

Причиной такого решения стало снижение выявляемых за сутки зараженных. Так, по состоянию на 26 августа, в регионе было официально подтверждено 253 факта инфицирования ковидом. Стоит отметить, что в последнюю неделю в республике наблюдается тенденция к снижению показателя распространения инфекции.

- Мы начали сокращать койки, это хороший знак. Сократили 200 коек, сегодня у нас развернута 2 721 койка, из них занято 1 869, вчера была занята 1 941 койка. Это хорошо, люди выздоравливают, - сказал Владимир Уйба.

Глава Коми также в очередной раз призвал жителей региона активнее вакцинироваться, дабы избежать тяжелых последствий болезни. Отметим, что по последним данным, первый компонент вакцины получили 242 827 человек, завершили иммунизацию 210 533 человека. Сейчас в Коми образовался очень большой запас вакцины - 118 тысяч доз: на этой неделе республика получила крупную партию - 70 тысяч доз - вакцины «Спутник Лайт».

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