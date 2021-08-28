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В 2021 году в Коми вдвое увеличилось финансирование на ремонт сельских школ. Об этом рассказала министр образования республики Наталья Якимова

По ее словам, ремонтные работы прошли в 190 сельских и поселковых школах. Якимова отметила, что на укрепление материально-технической базы, ремонт и комплексное обеспечение безопасности сельских школ в 2020 году муниципалитеты получили 200 миллионов рублей. В этом году эта сумма составила 400 миллионов рублей. Кроме того, к имеющимся средствам добавили еще 580 миллионов рублей.

В основном деньги пошли на ремонт несущих конструкций, кровли, инженерных коммуникаций и исполнения предписаний надзорных органов. Кроме того, ремонтируют спортзалы и спортплощадки на базе сельских школ.

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