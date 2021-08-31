День знаний Коми встретит дождями и грозами

Фото: архив КП.

Последний день лета в Коми будет комфортным, обещают нам специалисты Коми ЦГСМ. Представляем прогноз погоды по Республике Коми на 31 августа 2021 года.

В Республике Коми 31 августа синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-востоке северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +2...+7, при прояснении заморозки до -3, днем +7...+12, на крайнем юге местами до +17°С.

В Сыктывкаре ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +11...+13°С.

День знаний, 1-2 сентября, дети и их родители встретят кратковременными дождями, облачностью с прояснениями. 1 сентября днем местами, 2 сентября повсеместно кратковременный дождь. 2 сентября местами гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с, 2 сентября днем в отдельных районах порывами 15-18 м/с.

Температура ночью +3...+8, 2.09 в отдельных южных районах +8...+13, днем +9...+14, местами +15...+20°С.