Запаса вакцины в Коми хватит на 39 дней

Вакцины от ковида в Коми хватит на месяц Фото: Архив "КП"

Остатка вакцины в Коми хватит более чем на месяц. Об этом заявил руководитель региона Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении.

Глава отметил, что накануне республика получила крупную партию двух препаратов - 31 800 доз «Спутника V» и «Спутника Лайт». Таким образом, общее число вакцины в Коми, по состоянию на 30 августа, 146 453 дозы. Этого хватит на 39 дней.

Владимир Уйба в очередной раз призвал жителей Коми активно записываться на прививку. Он также отметил, что поступление препарата прямо пропорционально количеству вакцинированных.

- Мы точно имеем запас как минимум на месяц. Чем больше будем прививаться, тем нам больше будут поставлять вакцины, - заявил руководитель республики.

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