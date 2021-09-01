Все школы Коми проверены и допущены к работе в новом учебном году

Фото: МЧС по Коми.

Все школы Коми к учебному году готовы! Отрапортовали в МЧС по Республике Коми. Как подчёркивают сотрудники МЧС, все 742 образовательные организации региона допущены к работе.

Школы региона готовы к работе в новом учебном году. Пожарным инспекторам важно обеспечить не только меры безопасности, но и провести с руководством и сотрудниками инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по пожаротушению и эвакуации из здания, если вдруг что.

Накануне Дня знаний инспекторы отдела надзорной деятельности профилактической работы города Сыктывкара побывали в Краснозатонской школе, которая открылась в сыктывкарском поселке в прошлом году. Специалисты проверили наличие и состояние первичных средств пожаротушения, наличие и исправность внутренних и наружных водоисточников.

- В целом сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Коми была оценена готовность 742 образовательных организаций: школ, высших и средних учебных заведений, детских садов и организаций дополнительного образования, - говорится в сообщении ведомства.

Только цифры

В рамках сезонной профилактической операции «Школа» и Программы профилактики нарушений обязательных требований МЧС России по Коми на 2021 год были проведены 222 контрольных мероприятия, 1179 профилактических визитов объектов защиты, свыше 1 000 учений и тренировок.