Библиотеки Коми в День знаний запускают масштабный челленж «Книжный вызов»

Старт челленджа «Книжный вызов» – 1 сентября 2021 года. Фото: ЮБРК.

Каждый год мы даём себе новые обещания: выучить незнакомый язык, научиться играть на гитаре, пойти в тренажёрный зал. И часто нам удаётся выполнить обещанное. Предлагаем вам, дорогие читатели, свежую идею! В год 100-летия родной республики библиотеки Коми совместно с изданием «Новости региона: Республика Коми» запускают челлендж «Книжный вызов-2021» и призывают всех желающих прочитать 15 книг до конца года!

Как принять участие?

Челлендж «Книжный вызов» – это обещание прочесть 15 книг из списка за определённое время. В нашей литературной гонке могут принять участие как взрослые читатели, так и дети. Поэтому взять книги можно в любом удобном для себя месте в Сыктывкаре: Национальной библиотеке Коми, республиканской Юношеской библиотеке и Национальной детской библиотеке имени Маршака. Либо только в одной, либо во всех сразу и по очереди.

Участвовать могут и взрослые, и дети. Фото: Маршаковка.

Библиотекари с удовольствием помогут определиться с выбором книги из списка по вашим литературным вкусам и предпочтениям и найти для себя что-то новое и интересное. Чем раньше начнёте листать страницы, тем больше вероятность, что вы успеете всё прочитать! И доказать самому себе, что нет ничего невозможного.

Причём выбирать книгу для чтения вы будете сами, ведь наш список — максимально адаптирован для любого читателя. Это может быть всё, что угодно. В библиотечном списке, едином для всех библиотек-участниц челленджа, предлагаются, к примеру, «книга, в которой есть фантастические животные», «книга, действие которой происходит в Средние века» или «книга, которую читали в детстве, но с удовольствием перечитаете сейчас», «новогодняя или рождественская книга» и даже «книга о путешествиях, основанная на реальных событиях». Отдельной строкой наши библиотекари отметили «книгу писателей Республики Коми».

Присоединяйтесь к челленджу! У вас всё получится. Фото: Маршаковка.

Напишите отзыв

Прочитав книгу, оставьте отзыв, это может быть как видео, так и просто текст, в социальных сетях. Рецензия может быть совсем коротенькой, но ёмкой, она должна доказывать, что вы действительно прочитали книгу до конца. Ведь челлендж – это вызов себе сделать и узнать что-то новое, поэтому не пишите о книгах, которые вы уже читали. 15 книг = 15 отзывов.

Публикуйте свои отзывы во Вконтакте или Instagram с открытым (!) аккаунтом c хештегами #КнижныйВызовКоми и указанием библиотеки, в которой вы взяли эту книгу (#НБРК, #Юношка, #Маршаковка). Пожалуйста, не забывайте хештеги – только по ним мы сможем отследить ваши отзывы!

А подарки будут?

Самый главный подарок – конечно же, чувство собственного удовлетворения и гордости за себя, любимого. Да, победители те, кто смог преодолеть свою лень и неуверенность и дойти до конца, выполнить обещанное. Старт челленджа «Книжный вызов» – 1 сентября 2021 года, финишируем 24 декабря 2021 года.

А в последнюю неделю декабря мы подведём итоги и пригласим победителей за памятными дипломами и подарками от наших партнёров.

Вперёд, в другие миры!

— Что такое книга? Всего лишь две картонки, а между ними — целый мир! Мир твоего ровесника, который совершает кучу ошибок, и ты вместе с ним пытаешься «разрулить» ситуацию. Или это — другая планета, на которой вместе с писателем побываешь и ты... 15 книг! Это 15 миров, на которые ты станешь богаче! Вперёд, дорогие читатели, в другие миры! — Приглашает к участию в библиотечном челлендже «Книжный вызов» автор книг для детей и подростков, переводчик, писатель Елена Габова.

Писатель Елена Габова. Фото: личный архив.

Произведения Елены Васильевны переведены на английский, немецкий, украинский, финский, венгерский, норвежский, а также на многие языки народов России. Лауреат многих литературных премий, в том числе и Государственной премии Республики Коми в области литературы.

Где взять книги для участия в книжном челлендже?

Национальная библиотека Республики Коми: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 10.

Тел.: 8 8212 255 422 (доб. 567).

Юношеская библиотека Республики Коми: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 78.

Тел.: 8 8212 311 269.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака: Сыктывкар, ул. Советская, 20.

Тел.: 8 8212 286 444 (доб.305).

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