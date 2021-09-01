В Коми названы победители «Сезона фотоохоты на ООПТ-2021»

Однозначно мишка выиграл. Фото: минприроды Коми.

В Коми стали известны результаты республиканского конкурса минприроды региона «Сезон фотоохоты на ООПТ-2021».

В этом году фотоконкурс открыл новые имена.

Фото: минприроды Коми.

К примеру, победителем сразу в двух номинациях стал житель Вуктыла Сергей Фомин.

Фото: минприроды Коми.

А благодаря новой номинации «Памятник природы республиканского значения «Параськины озёра» жители республики увидят красивейшие виды особо охраняемой природной территории МО ГО «Ухта».

Фото: минприроды Коми.

Удивили и сотрудники Коми научного центра, которые выиграли в номинациях «Рептилии и земноводные» и «Редкие и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу Республики Коми».

Фото: минприроды Коми.

Кому, как не им, знать «в лицо» обитателей Красной книги Коми.

Фото: минприроды Коми.

Как сообщают организаторы, церемония награждения победителей состоится в ближайшее время.

Фото: минприроды Коми.

Только цифры и факты

В 2016 году конкурс входил в состав масштабного проекта «Коми кРАЙ» по празднованию 95-летия региона.

В 2017-м фоторабота Сергея Соколова «Гора Манарага» стала лауреатом Всероссийского конкурса фотографий «Экологические места России».

В 2021 году «Сезон фотоохоты на ООПТ» посвящён 100-летию образования Республики Коми.

За восемь лет существования в конкурсе приняли участие более 500 человек.

Прислано около 2000 фотографий.

Возраст участников – от 4 лет до 86 лет.

С мая по август 2021 года на фотоконкурс было прислано около 200 работ со всех уголков региона.

Фотоработы претендовали на победу в 13 номинациях конкурса.

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