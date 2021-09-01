В Коми названы победители «Сезона фотоохоты на ООПТ-2021»

Однозначно мишка выиграл. Фото: минприроды Коми.
В Коми стали известны результаты республиканского конкурса минприроды региона «Сезон фотоохоты на ООПТ-2021».
В этом году фотоконкурс открыл новые имена.
Фото: минприроды Коми.
К примеру, победителем сразу в двух номинациях стал житель Вуктыла Сергей Фомин.
Фото: минприроды Коми.
А благодаря новой номинации «Памятник природы республиканского значения «Параськины озёра» жители республики увидят красивейшие виды особо охраняемой природной территории МО ГО «Ухта».
Фото: минприроды Коми.
Удивили и сотрудники Коми научного центра, которые выиграли в номинациях «Рептилии и земноводные» и «Редкие и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу Республики Коми».
Фото: минприроды Коми.
Кому, как не им, знать «в лицо» обитателей Красной книги Коми.
Фото: минприроды Коми.
Как сообщают организаторы, церемония награждения победителей состоится в ближайшее время.
Фото: минприроды Коми.
Только цифры и факты
В 2016 году конкурс входил в состав масштабного проекта «Коми кРАЙ» по празднованию 95-летия региона.
В 2017-м фоторабота Сергея Соколова «Гора Манарага» стала лауреатом Всероссийского конкурса фотографий «Экологические места России».
В 2021 году «Сезон фотоохоты на ООПТ» посвящён 100-летию образования Республики Коми.
За восемь лет существования в конкурсе приняли участие более 500 человек.
Прислано около 2000 фотографий.
Возраст участников – от 4 лет до 86 лет.
С мая по август 2021 года на фотоконкурс было прислано около 200 работ со всех уголков региона.
Фотоработы претендовали на победу в 13 номинациях конкурса.
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