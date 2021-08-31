Жителей Коми приглашают принять участие в субботнике «Зеленая Россия»

Фото: Зеленая Россия.

Жителей Коми приглашают принять участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», сообщает мэрия Сыктывкара.

В 2021 году будет наведен санитарный порядок на территориях городов и сельских поселений края, выполнены работы по очистке придомовых территорий, улиц, площадей, зеленых зон. Акция будет проходить с 4 по 25 сентября 2021 года. Организаторы отмечают, что акция проводится в рамках формирования экологической культуры и бережного отношения к природе.

Республика Коми принимает активное участие в экологическом мероприятии. Ежегодно к проведению субботников на территориях муниципалитетов региона присоединяется более 20 тысяч человек, говорится в сообщении администрации столицы Коми.

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