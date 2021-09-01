В Коми количество жертв COVID-19 достигло 1 477 человек

В Коми растет число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В России продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом в субъектах страны. Так, по обновленным данным федерального оперативного штаба, в Коми за сутки от коронавируса скончались 10 пациентов. Общее количество погибших увеличилось до 1 477 человек.

По состоянию на 1 сентября, в республике подтверждено 63 601 случай коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 232 пациента. Отметим, что в течение последних дней наблюдается снижение новых фактов заражений.

Также сообщается, что с момента начала пандемии выздоровели 54 805 жителей Коми, 690 – за последние сутки.

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