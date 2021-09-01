Школьник из Коми поправил Владимира Путина, допустившего историческую неточность

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Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин провел открытый урок со школьниками в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Среди участников был и юный житель Воркуты Никанор Толстых, который стал в одночасье известным, поправив главу государства, допустившего историческую неточность.

Владимир Путин размышлял о Северной войне, проводимой Петром I, однако назвал ее Семилетней. Воркутинец обратил на это внимание и поправил руководителя страны.

- Не сочтите за мою как бы...в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, - скромно улыбаясь, сказал Никанор.

Президент одобрительно кивнул головой на замечание мальчика и поблагодарил его за внимательность.

В свою очередь добавим, что Никанор Толстых известный школьник не только в своем городе, но и в Коми. Он не раз становился участником различных всероссийских конкурсов.

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