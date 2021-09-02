В Ухте волонтеры спасли щенка, упавшего в канализационный колодец

Фото: скрин видео.

В поселке Подгорный, что под Ухтой, в канализационный колодец провалился щенок, об этом сообщили в группе Благотворительный фонд «Добрый город». Волонтерами срочно была организована целая операция по вызволению малыша из заточения. К счастью, всё закончилось благополучно.

Волонтеры недоумевают, как щенок мог провалиться в «такую маленькую дырку - совершенно непонятно». Возможно, зверь делал подкоп, рыл яму, но не ожидал, что там будет колодец. И провалился.

Удивительно, рядом с колодцем сидела, ждала и скулила, привлекая внимание людей вторая собака, с виду постарше и побольше. Наверно, охраняла младшего товарища.

- Это было сложно, - раскрывают подробности операции волонтеры. - На колодце была бетонная плита, которую нам самим было не поднять.

Но, слава Богу, нашлись добрые люди, которые помогли с тяжестями, тем самым спасли щенка из грязной темницы. На видео видно, как в тёмном колодце страдает весь перепачканный землёй и нечистотами пёс.

В колодец чудом пролезла волонтёр Юлия, которая вместе с другим добровольцем Сашей и смогли вытащить собаку из канализационного плена. Щенка тут же отвезли в приют, собаку ждала «большая стирка».

В комментариях подписчики не скупятся на положительные эмоции: «Благодаря таким поступкам хочется верить, что есть в людях хорошее и доброе, только у некоторых оно находится очень глубоко. Уважаю, спасибо родителям за таких детей».

Некоторые радуются, но и недоумевают одновременно: «Туда может и ребёнок случайно упасть! Ребята молодцы, спасибо за спасение!»

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