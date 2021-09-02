В Коми родители первенцев получат в 2022 году более полумиллиона рублей

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В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Он также раскрыл размер маткапитала на последующих детей.

- Размер в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, - сказал он.

На данный момент, семья, у которой появился первенец, может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго родители получат 639 400 рублей. За получением сертификата необходимо обратиться в ПФР.

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