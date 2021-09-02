Синоптики пообещали жителям Коми заморозки до -5 градусов в сентябре

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В Коми сентябрь в этом году не удивит жителей республики температурными аномалиями. Об этом рассказали в пресс-службе регионального метеоцентра. По словам синоптиков, месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Так, первая половина месяца будет дождливой и пасмурной. Такую погоду принесут в республику циклоны. Метеорологи обещают обильные осадки с 5 по 10 сентября.

Также синоптики отметили, что ночью ожидается +2...+7 градусов, днем же — 8...13 градусов тепла, однако во второй половине сентября столбик термометра значительно понизится, однако сухих и погожих дней станет больше.

— Преобладающие ночные температуры ожидаются 0...+5 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -5 градусов, дневные +9...+15 градусов, на северо-востоке +3...+8 градусов тепла, - рассказали в ЦГМС Коми.

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