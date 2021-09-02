Число жертв COVID-19 в Коми приблизилось к 1,5 тысячам человек

Оперштаб озвучил свежие данные
Фото: Архив "КП"
Количество умерших от коронавируса в Коми за сутки увеличилось на 14 человек. Общее число жертв пандемии достигло 1 491, сообщает федеральный оперштаб. По его данным, в республике зафиксировано 236 случая инфицирования за сутки, за все время пандемии - 63 837.
С высокой скоростью растет число выздоровевших. Так, за минувшие сутки болезнь побороли 692 человека. Общее количество пациентов, выписанных за весь период пандемии, достигло 55 497.
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