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Здоровье2 сентября 2021 11:33

Число жертв COVID-19 в Коми приблизилось к 1,5 тысячам человек

За сутки от осложнений умерло 14 пациентов
Источник:kp.ru
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Оперштаб озвучил свежие данные

Оперштаб озвучил свежие данные

Фото: Архив "КП"

Количество умерших от коронавируса в Коми за сутки увеличилось на 14 человек. Общее число жертв пандемии достигло 1 491, сообщает федеральный оперштаб. По его данным, в республике зафиксировано 236 случая инфицирования за сутки, за все время пандемии - 63 837.

С высокой скоростью растет число выздоровевших. Так, за минувшие сутки болезнь побороли 692 человека. Общее количество пациентов, выписанных за весь период пандемии, достигло 55 497.

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