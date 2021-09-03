Четвертая волна COVID-19 придет в Коми через три недели

В Коми придет четвертая волна коронавируса в конце сентября Фото: Архив "КП"

В Коми названы сроки наступления четвертой волны коронавируса. По словам главы республики Владимира Уйбы, новый всплеск заражений стоит ждать через три-четыре недели. Однако он отметил, что Коми не прошла до конца и третью волну COVID-19.

- Мы еще из третьей волны не вышли, а Москва уже входит в четвертую волну. Соответственно, и мы через три-четыре недели выйдем на четвертую волну, - поделился он своими мыслями в видеообращении.

Уйба добавил, что наложение двух волн, а также сезона ОРВИ особенно опасно для невакцинированных граждан. В подтверждении своих слов он привел печальную статистику.

- Наступит микст-инфекция, а для людей с хроническими заболеваниями наложение двух инфекций дает очень плохой прогноз по течению заболевания. Особенно у непривитых. Я уже говорил, что у нас 99,9% умерших - это непривитые люди, - заявил руководитель региона.

Также стоит отметить, что в республике создан достаточный запас вакцины, их хватит на месяц. На данный момент в Коми вакцинировались первым компонентом 252 064 жителей Коми, закончили вакцинацию 223 705 человек. К слову, с 1 сентября жители республики могут участвовать в розыгрыше 100 тысяч рублей. Лотерею объявило федеральное правительство в качестве благодарности за сознательность. На эти цели из бюджета выделено 100 млн рублей.

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