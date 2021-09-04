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Общество4 сентября 2021 15:20

Путин призвал продолжить работу над участком Северного широтного хода в Коми

Строительство позволит разгрузить Транссибирскую магистраль
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Строительства Северного широтного хода, участок которого проходит через Республику Коми, нужно продолжить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Северный широтный ход позволит выйти в незамерзающую часть Баренцева моря и разгрузить Транссибирскую магистраль. Этот замысел, в том числе проект трассы Сосногорск - Индига с выходом на Северный морской путь, президент оценил положительно.

– Безусловно, это хороший проект. Над ним нужно продолжать работать, – подчеркнул российский лидер.

Как передает ТАСС, по словам Путина, разгрузка Транссибирской магистрали нужна со стратегической точки зрения.

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