В Сыктывкаре вылечили заразившегося коронавирусом блогера, отрицавшего пандемию

В Сыктывкаре лечили от коронавируса блогера, который отрицал опасность коронавируса

В Сыктывкаре блогер, отрицавший пандемию и существование коронавируса, заразился COVID-19 и попал в больницу. Об ироничном случае рассказал врач Эжвинской городской больницы Андрей Гаврилов. По его словам, пациент до этого размещал посты и недостоверную информацию у себя на страницах в социальных сетях.

- Он писал о том, что пандемии нет, что лечение этого недуга можно успешно проводить самостоятельно. Этот мужчина заболел. У него была диагностирована коронавирусная инфекция с двусторонней пневмонией. Состояние утяжелялось из-за имеющегося фактора риска: избыточной массы тела, - рассказывает врач.

Мужчину удалось вылечить и, кажется, убедить во всей серьезности пандемии. После выписки блогер удалил все вводящие в заблуждение посты и стал помогать в борьбе с инфекцией.

- Он стал организатором сбора нескольких добровольных пожертвований в приобретении средств гигиены для маломобильных пациентов, находящихся на лечении от ковида, - заключил медик.

Сам Андрей Гаврилов перенес коронавирус еще в самом начале пандемии. Сразу же после выздоровления он стал донором плазмы для ковид-пациентов.