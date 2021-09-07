В усинском селе Щельябоже открыли новый детский сад на 45 мест

Детки радуются, а их родители тем более. Фото: Лукойл Коми.

Новый детский сад появился в глубинке Республики Коми. В усинском селе Щельябож проживает почти 400 человек, дошкольников из них – чуть больше 30. Поэтому мощностей нового детского сада (45 мест) достаточно, чтобы с запасом организовать в нем пребывание для всех ребят.

Равные возможности

Детский сад расположен в одноэтажном здании, здание включает помещения для трех групп, разделенные на игровые и спальные зоны. Есть и универсальный зал для занятий спортом и музыкой. Учреждение оснащено современной мебелью и оборудованием. На прилегающей территории проведено благоустройство, дорожки выложены брусчаткой.

Фото: Лукойл Коми.

Важный социальный объект построили при софинансировании из бюджетных источников и средств компании «ЛУКОЙЛ». В день открытия дошкольное учреждение посетили Глава Республики Коми Владимир Уйба, глава муниципального образования городского округа – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и его заместитель по связям с общественностью, депутат Государственного Совета РК Евгения Лясковская.

Фото: Лукойл Коми.

«К столетию республики жители Щельябожа получили прекрасный подарок – современный детский сад, - отметил Владимир Уйба. – Желаем ребятам расти умными и любящими свое родное село и республику. Взрослым – повышать демографию, чтобы детский сад не пустовал. А мы, в свою очередь, продолжим всячески помогать селу Щельябож и всему усинскому округу, чтобы жизнь здесь становилась радостнее и счастливее. Всем всего доброго, а детскому саду – в добрый путь!»

Фото: Лукойл Коми.

«Рад, что в юбилейный для Республики Коми и компании «ЛУКОЙЛ» год мы открыли еще один важный социальный объект, при этом он находится в селе. Уверен, что для будущего нашего северного края одинаково важно развивать инфраструктуру и в городах, и в сельских населенных пунктах. Чтобы жители глубинки имели равные с горожанами возможности для жизни и работы, развития навыков и талантов», – сказал Александр Голованев.

Второй дом

Воспитанники детского сада уже оценили комфортные условия нового здания: светлые и теплые группы, удобные игровые модули, яркие игровые комплексы и веранды на территории.

Фото: Лукойл Коми.

«Сегодня – по-настоящему торжественное для нас событие. Открытия сада очень ждали и дети, и родители, и педагоги. Все сделано прекрасно: просторно и функционально. До настоящего времени учреждение размещалось в старом здании 1963 года постройки, которое уже не соответствует современным нормам: у нас не было ни спортивного, ни музыкального зала, спальни были совмещены с группой. Теперь же созданы все условия для обучения и воспитания дошкольников. Думаю, каждое утро наши малыши будут с радостью спешить в свой второй дом!» – говорит заведующая детским садом Елена Семяшкина.

Фото: Лукойл Коми.

СПРАВКА КП

Строительство детсада в Щельябоже началось в 2015 году на бюджетные средства. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились по вине недобросовестного подрядчика. В итоге строительство было приостановлено, а в 2019 году его возобновили в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Республики Коми. На эти цели компания перечислила 127,5 млн рублей. Новый детский сад стал подарком щельябожцам в год 100-летия Республики Коми и 30-летия ЛУКОЙЛа.

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