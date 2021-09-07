В Сыктывкаре умер сбитый пенсионеркой сотрудник «Дорожного хозяйства»

Фото: из личного архива Андрея Торлопова

В Сыктывкаре в воскресенье, 5 сентября, умер Андрей Торлопов - работник МПК «Дорожное хозяйство» и ярый болельщик хоккейного клуба «Строитель». О его кончине сообщили его близкие.

Напомним, мужчина три года назад был сбит 70-летней пенсионеркой на Школьной улице. В результате аварии он получил тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени и впал в кому. Несмотря на все усилия медиков и поддержку друзей и родственников болезнь прогрессировала и взяла в итоге верх.

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования семье Андрея Торлопова.