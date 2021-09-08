Воркутинский шахтёр развернул на Эльбрусе плакат с логотипом шахты

Фото: с личной страницы Сергея Курдюкова

Вчера работник шахты «Воргашорская», проходчик Сергей Курдюков совершил восхождение на гору Эльбрус. Сергей вместе с товарищами поднялись на высоту 5642 метра.

Сегодня на страничке Сергея появилась фотоотчёт – Сергей с плакатом, на которой изображён логотип Воргашорской шахты, на высочайшей точке России и Европы. Также все подписчики экстремала могут посмотреть видео – вид с Эльбруса – и погрузиться в эту таинственную атмосферу. Сверху сильный порывистый ветер, а внизу весь мир под облаками. Захватывающая красота!

Смотреть видеосюжет Вид с Эльбруса

– Это было тяжёлое восхождение, к сожалению, даже фотографий было сделано мало, –рассказал Сергей Курдюков «Комсомолке».

В августе 2019 года Сергей уже покорял Эльбрус. Тогда перед восхождением было несколько тренировочных восхождений и ночевок с постепенным набором высоты. В итоге в ночь с 6 на 7 сентября воркутинец вместе с другими участниками группы покорили гору.

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