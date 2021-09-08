Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб во время арктических учений

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долг Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 сентября, трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он умер при исполнении служебных обязанностей во время арктических учений в Норильске. В министерстве уточнили, что Зиничев погиб, спасая жизнь человеку.

- МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека, - говорится в сообщении.

На момент смерти министру было всего 55 лет. На посту главы ведомства он был с 2018 года. За свою жизнь он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.

В декабре 2018-го Зиничеву на посту министра МЧС России было присвоено воинское звание генерал-полковника. После отставки правительства в январе 2020 года его переназначили на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 21 января 2020 года. Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерала армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа причина смерти замначальника МЧС по Коми

На днях ему исполнилось всего 47 лет (подробности)