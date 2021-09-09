Федеральный канал покажет игру «Поле чудес», посвященную 100-летию Коми

Жители республики будут бороться за главный приз Фото: Архив "КП"

В будущую пятницу, 10 сентября, Первый канал покажет специальную игру капитал-шоу «Поле чудес». Она будет полностью посвящена 100-летнему юбилею Коми.

Нашу республику поедут представлять девять жителей республики, среди них и известный в Коми экс-начальник вертолетной площадки Сергей Сотников.

Уже завтра зрители узнают, какие подарки и сюрпризы приготовили Леониду Якубовичу наши земляки, кому удалось обойти своих соперников и кто одержал победу. Зрителей приглашают включить телевизоры в 19:45 и поддержать уроженцев Коми.

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