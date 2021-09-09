В Сыктывкаре в пушкинской гимназии учеников отправили на дистанционку

Фото: Официальное сообщество органа ученического самоуправления МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"

В Сыктывкаре ученики пушкинской гимназии сегодня остались дома. Школьников на один день перевели на дистанционное обучение. Сами ребята уверены, что это из-за того, в мегапопулярной среди подростков социальной сети Tik Tok появилось странное и жуткое видео, где анонимный автор обещал устроить такое, что его навсегда запомнят.

Правоохранительные органы не могли проигнорировать данное видео

Однако в администрации учебного заведения дополнили эту версию. По их словам, в здании проводятся учения с правоохранительными органами, которые были запланированы. Силовики отрабатывают алгоритм действий в случае наступления чрезвычайной ситуации. Так совпало, что учения пришлись именно на тот момент, когда видео завирусилось в Сети.

К тому же, из-за угрозы распространения ковида школьников решили не привлекать к занятиям в очном формате, а перевести на день на дистанционку.

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