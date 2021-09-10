В Коми в ближайшие три дня установятся морозные ночи

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В Коми в ближайшие дни ожидается пасмурная и дождливая погода. Синоптики республики уточнили свой прогноз и рассказали, что ждет жителям региона с 10 по 12 сентября.

Так, в пятницу, 10 сентября, Коми ночью накроют дожди, местами сильные. Днем же осадков будет меньше, однако сухой погоды не предвидится.

- В восточных районах ожидается дождь, местами сильный, на крайнем северо-востоке местами небольшой дождь, в западных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, - говорят метеорологи.

Температура воздуха в этот день днем будет +10...+12 градусов, ночью же столбик термометра опустится до +2...+4.

В выходные синоптики обещают заморозки. Погода начнется меняться в субботу, 11 сентября, в сторону похолодания.

- На западе ожидаются заморозки до -3 градусов, в других районах Коми ночью температура воздуха опустится до -1...+4. В эти дни будут минимальные осадки, - заключили синоптики ЦГМС Коми.

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