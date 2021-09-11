В Сыктывкаре полиция по ошибке задержала тяжелобольного парня, приняв его за вора

Фото: из личного архива героя публикации

Многодетная мама Светлана Смирнова из Эжвы возмущена действием правоохранительных органов – полицейский принял её сына с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) за правонарушителя. По словам женщины, подростка грубо схватили, без объяснений усадили в полицейский автомобиль и повезли на опознание.

- 8 сентября в 10:40 в Эжве около школы №31 нарядом ГИБДД был задержан наш сын Ренат. К нему была применена жёсткая мера задержания, сотрудник вывернул ему руку за спину, в таком положении его довели и усадили в машину полиции. Сотрудник не представился, не объяснил, что вообще происходит, куда его везут. Также не был составлен протокол о задержании, как того требует закон, - написала на своей семейной странице приёмная мама мальчика Светлана.

Фото: из личного архива героя публикации

Приняли за вора

Ренат – особенный парень, в данный момент семья готовит документы на установление инвалидности. Мама мальчика отмечает, что в силу своего здоровья он физически не мог бы оказать сопротивление и тем более убегать от сотрудников полиции, по-хамски с ними разговаривать.

- Мальчик вышел на спортивную прогулку – он не может бегать, у него замедленная речь и реакция. По словам полицейского, они предположили, что парень вор, так как им показалось, что он убегал, и у него была грязной одна штанина, - рассказала Светлана.

Тяжёлое детство

Парнишка попал в семью Смирновых в 10 лет, новые родители работали с ним изо дня в день, чтобы восстановить его после тяжелых детских травм. К 16 годам у него уменьшилось число психологических атак, проблем по неврологии. Мальчик социализировался, стал доверять людям, у него появились друзья и даже общался с девушкой. Семья Смирновых - постоянные волонтёры проекта "Сытый гражданин".

Фото: из личного архива героя публикации

- Мальчик нам достался очень тяжело. Чтобы взять над ним опеку, мой супруг поехал работать на вахту в Воркуту – нужно было увеличить жилплощадь. Он называет нас мамой и папой, мы с малых лет работали над тем, чтобы он забыл весь ужас, пережитый в детстве. Мы с придыханием переживали его подростковый период, ведь гормональная перестройка могла ещё больше обострить все проблемы, изолировали его от всех стрессовых ситуаций, - рассказала мама мальчика.

Все проблемы снова сплыли

По сообщению мамы мальчика, задержание очень плохо сказалось на здоровье мальчика. Все проблемы по неврологии возобновились после пережитого стресса.

- Когда он пришёл домой и потрясённый стал рассказывать о ситуации, я собралась и бегом побежала в полицию, выяснить причину задержания и потребовать объяснений, почему с ним так жестоко поступили, но в отделе на Борисова даже не знали об этом. Я вернулась домой, и мы сразу поехали в приемный покой, так как у Рената сильно болело плечо, врачи поставили диагноз – растяжение связок плечевого сустава. Далее было написано заявление в полицию на данный экипаж по статье "превышение должностных полномочий". В отделе со мной грубо разговаривали, хамили, швыряли в меня бланками заявлений, - сообщила Светлана Смирнова.

В больнице Ренату стало плохо, к нему вернулись головокружения, которые уже долго не беспокоили парня с ОВЗ, ко всему прочему, он опять замкнулся в себе, не хочет разговаривать.

- Я верю, что в полиции есть добрые и хорошие люди, которые проведут тщательное расследование, поднимут камеры видеонаблюдения – по ним же всё понятно будет. Для кого-то это просто «обознался», а для меня – это вечные походы по поликлиникам и бесконечные ожидания приёмов в очередях. Мой младший ребёнок тоже с особенностями здоровья – у сына Юры аутизм. У Рената сейчас обострилось всё, с чем мы так долго боролись. Мы подавлены, отца вчера увезли с инфарктом, - заключила собеседница.

Комментарий правоохранителей

Инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей, майор внутренней службы МВД по Республики Коми Ирина Рубцова сообщила "Комсомолке", что по данному происшествию правоохранителями проводится проверка.

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