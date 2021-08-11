В Сыктывкаре 29-летняя девушка избила полицейского, защищая пьяного водителя

Фото: прокуратура Коми.

В Сыктывкаре молодая девушка напала на полицейского. Как сообщает пресс-служба СК по Коми, жертвой жительницы столицы стал сотрудник правоохранительных органов, ставший свидетелем ДТП, в которое попали женщина и ее друг.

Пострадавший полицейский рассказал, что в день инцидента он заметил аварию и то, как виновник ДТП пытается скрыться с места событий. По словам сотрудника МВД, мужчина явно был пьян. Когда сотрудник полиции собирался задержать сбегающего сыктывкарца, на него обрушился шквал негодования со стороны его знакомой: она ударила полицейского около 20 раз и требовала отпустить водителя. Уточняется, что по данному факту было начато разбирательство. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми прекращены поиски пропавшего в лесу 61-летнего грибника