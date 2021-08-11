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Общество11 августа 2021 13:20

В Коми прекращены поиски пропавшего в лесу 61-летнего грибника

Источник:kp.ru
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Искали и нашли.

Искали и нашли.

Фото: Екатерина САВЕНКО

В Коми завершены поиски 61-летнего жителя Троицко-Печорского района. Мужчина ушёл с другом по грибы и пропал в глухом лесу. Как сообщает издание «Комиинформ», поисковые работы завершились благополучно: мужчина найден живым, но голодным.

Как рассказали спасатели отряда СПАС-Коми, поиски велись всю ночь, однако результата они не дали. Тогда было решено, что спецоперацию продолжат с рассветом. Спасатели разъезжали по болотистой местности близ деревни Большая Сойва и подавали знаки пропавшему: громко сигналили, использовали фонарики и прочесывали лес. После часов поисков мужчина наконец нашёлся.

Его обнаружили в 10 км от того места, где они с приятелем зашли в лес. Грибник грелся у костра и был в удовлетворительном физическом состоянии.

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