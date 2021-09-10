«Сыктывкар моих мыслей шальных»: Газманов повернулся к участнице шоу «Голос» из Коми

Фото: скрин с видео шоу.

Традиционное шоу «Голос» на Первом канале в пятницу вечером, 10 сентября, порадовало зрителей Коми выступлением уроженки республики. 75-летняя Людмила Осадчук выступила с композицией Tino Rossi «Parlami d'amore Mariu»… и прошла слепые прослушивания знаменитого телешоу.

На федеральное шоу «Голос 60+» сыктывкарка Людмила попала благодаря своей дочери — именно Оксана Фомина подала заявку от имени мамы и женщина прошла на прослушивания. Как рассказала «КП-Коми» дочь Людмилы Оксана, её мама 50 лет проработала преподавателем баяна и аккордеона в сыктывкарском педучилище, занималась воспитанием подрастающей молодёжи, прививала основы культуры и искусства, долгое время пела в сыктывкарском ансамбле «Таёжные голоса» и сейчас, несомненно, достойна славы и аплодисментов.

— Всю жизнь пою, хотя проработала преподавателем, — рассказала на шоу Людмила.

Фото: скрин с видео.

Людмила исполнила песню Tino Rossi «Parlami d'amore Mariu». Всё выступление члены жюри, именитые артисты российской эстрады — Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, затаив дыхание и держа руки над заветной кнопкой, волнуясь и нервничая, не решались ударить ладонью.

В самом конце выступления не выдержал знаменитый «эскадрон»: Газманов бомбанул по кнопке и к радости болельщиков и поклонников повернулся к выступающей. Олег Газманов и стал наставником Людмилы в будущих состязаниях.

— Вы звучите, как райская птица, — отметил Валерий Леонтьев, уроженец Коми.

Фото: скрин с видео.

На что Людмила ответила: «Я принимала участие в самом начале вашей творческой деятельности — в конкурсе «Я и песня», в котором вы победили и отправились в Москву», разоткровенничалась сыктывкарка.

На что Леонтьев ответил «Да, точно» и искренне улыбнулся в ответ. «Сыктывкар моих мыслей шальных»: резюмировал Газманов.

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