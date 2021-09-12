Михалкова из «Уральских пельменей» побывала на субботнике в Сыктывкаре

Фото: соцсети

В субботу, 11 сентября, в Сыктывкаре прошел субботник на берегу Вычегды. В нем приняла участие актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Субботник проходил в местечке Алешино в рамках всероссийской акции «Вода России». Его целью стала очистка берега от мусора, принесенного человеком. На мероприятии применялся раздельный сбор отходов. В акции приняла участие актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. В общей сложности в акции приняли участие 456 человек. Сыктывкарцы собрали пять кубометров смешанного мусора, 92 килограмма пластика, 138 килограмм стекла и 100 килограмм металла.

Фото: соцсети

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