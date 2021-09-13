В южных районах Коми пройдут умеренные дожди

Фото: архив КП.

Похоже бабьего лета жители Коми так и не дождутся. Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил прогноз погоды на 13 сентября 2021 года по республике.

В целом погода не удивит жителей республики температурными аномалиями. По словам синоптиков, месячная температура воздуха находится в пределах климатической нормы.

В Коми 13 сентября ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки: дождь или дождь со снегом. На крайнем юге днём прольёт умеренный дождь.

Ночью и утром местами расстелется туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с, в отдельных северных районах порывами до 14 м/с.

Температура ночью -2...+3, днем +4...+9, на юго-западе +8...+13°С.

В Сыктывкаре синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

Температура ночью 0...+2, днем +10...+12°С.

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