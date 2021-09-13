«Неделя будет напряженная»: Уйба записал необычное видеообращение к жителям Коми

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Глава Коми Владимир Уйба предстал в ежедневном видеообращении к жителям республики в необычном образе. Он в джинсовом комплекте на фоне леса рассказал о том, как провел минувшие выходные. Обычно руководитель региона в официальном костюме делится ситуацией в различных сферах республики и избегает личных тем, однако в этот раз сделал исключение.

- Будет необычное видеообращение, все-таки воскресный день. С утра была обычная штабная работа, подписание документов, работа с коллегами. А вот со второй половины дня - обещанная сыну три месяца назад рыбалка, - поделился Владимир Уйба.

Он также рассказал, что успел съездить в монастырь и приложиться к святыням.

- Очень насыщенный день, хорошо провели время, а завтра снова в бой. Неделя будет напряженная, - заключил руководитель региона.

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