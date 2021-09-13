От галлюцинаций до экстаза: шахтёр из Воркуты рассказал о восхождении на Эльбрус

Фото: из личного архива героя публикации

В начале сентября воркутинский шахтёр Сергей Курдюков вновь покорил вершину Эльбруса. На этот раз мужчина решил привлечь внимание россиян к дружбе, показать миру участок №2 Воргашорской шахты, а также затронуть проблему экологии. О своём восхождении воркутинец рассказал «КП-Коми».

Не в первый раз

Осенью 2019 года Сергей Курдюков уже покорял самую высочайшую точку России и Европы, тогда мужчина на вершине Эльбруса развернул плакаты «Шиес – не помойка» и «Воргашору – достойная больница».

– В Воргашоре я часто вижу, что под окнами домов лежит мусор. Заботиться об экологии и чистоте должны все сообща, не только власть и ЖКХ, начать стоит с себя. Тогда мы сможем сделать нашу планету прекраснее, – уверен альпинист.

В этом году путь к вершине Эльбруса Сергей начал с горного посёлка Терскол, который находится на высоте 2144 метров. Восхождение планировалось по южному маршруту, в составе тургруппы – 11 человек, включая трёх гидов. Участники проходят обязательную акклиматизацию при набирании высоты, на скально-ледовом сооружении прорабатывают техники, гид при этом наблюдает за каждым туристом, неподготовленные участники сразу отстраняются от подъёма.

Сергей всю жизнь работает под землёй: прокладывает и обустраивает шахту. Работа связана с большими рисками, в то же время является хорошей тренировкой для восхождения. В шахте – пониженная концентрация кислорода, поэтому в своих силах шахтёр был уверен.

– В этот раз я отправился к Эльбрусу со своей супругой и собакой Берси. Я очень благодарен Галине за поддержку и компанию, хоть и отправилась без восхождения. А наша юная хвостатая скалолазка Берси стала любимицей группы, – сообщил Сергей.

Фото: из личного архива героя публикации

Наивысшая точка

В первый день группа совершила акклиматизационный выход до пика Терскола, высота – 3100 метров над уровнем моря. «Подъём был небольшой, но даже с этой высоты открываются шикарные виды»: рассказал Сергей Курдюков.

Фото: из личного архива героя публикации

Гиды проводили обязательные тренировки, демонстрировали техники дыхания и навыки правильной ходьбы. После обратного спуска команда ужинала и отдыхала, готовила снаряжение для дальнейшего восхождения. Переночевав, путешественники двинулись на следующую точку до горы Чегет до высоты 3400 метров с обратным спуском на ночёвку. И только после двух акклиматизаций ребята отправились на базовый лагерь до высоты 3800 метров.

– 4 сентября мы стартовали на канатках до ледника Гарабаши, 5 числа – до скал Пастухова, а уже 6 сентября взяли наивысшую точку Эльбруса. Один только проход через легендарный «Приют одиннадцати» чего стоит, эмоции невозможно передать словами, – восхищён альпинист.

Фото: из личного архива героя публикации

Нет мусора

Не обошлось без происшествий. Члены команды пошли на штурм Эльбруса в разные дни. 6 сентября дул порывистый, леденящий ветер.

– Несмотря на тяжёлые погодные условия, наша тройка взяла вершину. Остальные поднимались наследующий день после того, как погода наладилась. Некоторые из-за нехватки воздуха поймали горную болезнь, у них появились галлюцинации. Например, один видел перед собой кирпичную стену, – вспоминает воркутинец.

Фото: из личного архива героя публикации

Сергей признаётся, что влюблён в Эльбрус по-настоящему: «Меня радует, что все туристы в горах очень трепетно относятся к природе – весь мусор забирается с собой. Вернусь ли я опять на вершину Эльбруса? Да, я буду приезжать сюда снова и снова».

Справка КП

Гостиница для альпинистов на Эльбрусе на высоте 4050 метров над уровнем моря. В течение 60 лет это была самой высокогорной гостиницей СССР, России и даже Европы. По мнению специалистов, гостиница по комфортабельности напоминала первоклассный отель. Один из его первых посетителей в шутку назвал его «Отель над облаками».