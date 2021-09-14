«Будет не до прививок»: глава Коми предупредил об опасности микст-инфекции

Уйба предупредил жителей Коми об опасности наложения друг на друга гриппа и ковида Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей республики активнее вакцинироваться от COVID-19 до наступления сезона гриппа. По его словам, смешение двух болезней создаст микс-инфекцию, которая протекает тяжело и дает серьезные последствия в будущем.

- В период ОРВИ и гриппа будет не до прививок. У нас есть сентябрь, думаю, что половина, а может и весь октябрь, чтобы успеть иммунизироваться от ковида, чтобы не было наложения двух инфекций, - сказал он.

Специалисты Роспотребнадзора советуют сначала привиться от гриппа, а затем вакцинироваться от коронавируса. Они отметили, что только прививка может помочь избежать тяжелого исхода заболевания.

На данный момент в Коми создан большой запас вакцины - 142 тысячи дозы препарата. Первым компонентом вакцины привиты 258 тысяч человек, вторым - четверть населения - 237 тысяч человек.

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