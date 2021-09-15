Глава Коми призвал всех «плодоносящих» женщин взяться за ум и рожать

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Глава Коми Владимир Уйба поделился своими мыслями о текущей демографической ситуации в республике. По его словам, в регионе сейчас установилась отрицательная динамика. Единственный район, по данный Уйбы, дающий прирост населения это Ижемский.

— Единственный муниципалитет, где показатель по рождаемости «с плюсом», — это Ижемский район. Ситуацию нужно исправлять. У нас отрицательный демографический баланс, - заявил руководитель региона.

Он обратился к жительницам республики с призывом больше рожать детей, а к мужчинам — с просьбой поддерживать жен и помогать им.

— Конечно, нам нужно одуматься, и всем плодоносящим женщинам браться за ум, а мужчинам — в этом им всячески помогать, чтобы жители республики начали рожать детей, - сказал Уйба.

Он добавил, что власти готовы строить все больше школ и детских садов, если население будет расти.

— Мы детских садов и школ настроим, только рожайте, — заключил руководитель Коми.

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