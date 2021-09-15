Жительница Сыктывкара провела полтора часа в ледяной воде

Лариса Гвардина сталкивается с ледяной водой не впервые Фото: "КП" Архив

Лариса Гвардина, известная в Сыктывкаре своей любовью к моржеванию, поставила новый личный рекорд. Мать троих детей проплыла 95 минут в ледяной воде, однако планировала целых сто. Это число женщина себе поставила как цель к столетию республики.

Свой заплыв Лариса Гвардина начала от Красной горы. Ближе к Кирульскому пляжу, когда сыктывкарка уже преодолела 4,5 километров, ей пришлось идти по дну из-за мелководья. Это и помешало женщине достичь рекорда – сырая одежда и холодный воздух заморозили мышцы.

Фото: Лариса Гвардина

В этот момент пришли на помощь спасатели: сотрудники МЧС забрали Ларису Гвардину на лодку и укутали ее потеплее. Несмотря на то, что времени немного не хватило, женщина уже готова покорять новые высоты.

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