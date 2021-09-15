В Коми 1 604 человека скончались в результате осложнений, вызванных ковидом

Раскрыты свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать рост числа заболевших коронавирусом. Количество новых выявляемых случаев который день не превышает 220 человек в сутки.

По данным федерального оперштаба, 219 жителей региона за прошедшие 24 часа заразились covid-19. За все время факт инфицирования подтвердился у 66 701 человека.

Сообщается, что 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За все время число летальных исходов составило 1604.

Завершили лечение и выписаны с выздоровлением 61 705 пациентов. Это на 310 человек больше, чем было днем ранее.

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