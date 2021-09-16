В Коми прогнозируют усиление ветра

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В республике станет немного теплее и перестанет идти мокрый снег – спешат порадовать синоптики Гидрометцентра Коми. Средняя температура составит +6, +11 градусов Цельсия днем и -1, +4 ночью.

Погода на севере и юге региона будет несколько разниться. В юго-восточной части обещают умеренные дожди, тогда как в северных районах осадков практически не будет. Ветер прогнозируется северных направлений скоростью 5-10 метров в секунду. Однако ожидаются порывы до 14 м/с.

Погода в Сыктывкаре не сильно изменится: в столице вновь пройдет небольшой дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром. Зато температура не дойдет до нуля: +2, +4 градуса ночью и +6, +8 днем.

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