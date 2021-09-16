Ждать ли жителям Коми бабье лето: прогноз синоптиков

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В Коми в ближайшие дни не стоит ждать потепления. Температура воздуха составит всего +2...+7 градусов днем, а ночью и вовсе столбик термометра опустится до -3 градусов. Такой прогноз дали местные синоптики.

По данным метеорологов, ждать бабьего лета уже не стоит, оно прошло. По всей России наблюдается снижение температурного фона и наступление настоящей осени: с осадками и неприятным порывистым ветром.

В конце рабочей недели жителей Коми ожидает мокрый снег и заморозки. На крайнем севере и вовсе разбушуется штормовой ветер, говорят метеорологи.

- В пятницу будет облачно, ожидаются дожди и мокрый снег. В субботу же погода ухудшится еще сильнее. В северных районах ночью, днем повсеместно порывами до 14 м/с, на северо-востоке днем порывами 15-18 м/с; на крайнем северо-востоке 10-15 м/с, порывами 16-21 м/с. Температура ночью 0...+5, при прояснении до -5, днем +3...+8 градусов.

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